Ad aprire il concerto è stata proprio la marcia Doppio Otto, scritta e diretta dal Prof. Flavio Bar in occasione dei festeggiamenti dei 250° di fondazione de La Filarmonica Casellese. Il repertorio ha spaziato dalla musica originale per banda, come Ammerland del compositore De Haan, a Garden Suite, brano che richiama un’esposizione di quadri che si ricollegano alla vita all’interno di un giardino dove si può immaginare la danza degli insetti, lo svolazzare delle farfalle e il lavoro del giardiniere.

Ci sono stati anche arrangiamenti di colonne sonore come quella tratta da Il Signore degli Anelli, brani di musica classica, e un medley di arie più famose di Dvorak, Mussorsky, Grieg e Smetana.

Durante la serata, sono state presentate le nuove cartelline consegnate ai musicisti che hanno ottenuto grazie la collaborazione con il Commendatore Filiberto Martinetto e del nipote Filiberto Paganini, che ringraziamo per la loro vicinanza a La Filarmonica “La Novella”.

Oltre aver consegnato le cartelline hanno fatto l’ingresso ufficiale nelle file della Filarmonicatreragazzi: Marta Schiavo e Sara Rivieccio al flauto e Christian Cimmino alle percussioni; a loro è stata consegnata la loro prima cartellina.

Sono stati premiati anche Marco Grivet e Silvano Zanirato rispettivamente per 25 e 45 anni di constante attività musicale e dedizione nella Società Filarmonica “La Novella”.

La domenica hanno visto lo gita in Valle d’Aosta Dop e a seguire c’è stato il pranzo sociale, momento di grande festa ed allegria.

Il commento a caldo della Presidente Chiara Grivet dopo la performance concertistica è stato molto positivo. “Felice e soddisfatta, l’impegno è stato ripagato dal pubblico numeroso che ci ha applaudito ed ha apprezzato il nostro programma. Molte persone al termine del concerto sono venute a farmi i complimenti dicendomi: – Grazie per le emozioni e la passione che sapete trasmettere con la vostra musica. Ci avete fatto sognare…-

Non c’è complimento più bello di questo.

Merito dell’impegno costante di tutti i musicisti e della professionalità del maestro Bar che ha saputo guidarci anche in questa occasione. “

Il prossimo concerto sarà Venerdì 20 dicembre sempre al salone Centro Incontri alle 21,15.

Il concerto avverrà insieme al coro Unitre di Caselle, diretti dalla Maestra Enrica Baldi Borsello.

Aprirà la serata La Novella che si esibirà per metà concerto, lasciando poi spazio al coro che si esibirà in alcuni brani.

Il finale sarà una grandissima sorpresa!

Vi aspettiamo.

Cristina Battistella