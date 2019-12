Antonio Bodrero, detto Barba Tòni Bodrìe nacque a Frassino, 1 novembre 1921 e morì a Cuneo, 16 novembre del 1999)

Si laureò presso la facoltà di Lettere dell’Università di Torino.

È considerato dalla critica uno dei più grandi poeti della letteratura piemontese ed occitana del novecento.

Ha dedicato la sua vita alla poesia in lingua piemontese e occitana, sue lingue madri, nonché alla loro valorizzazione e tutela.

I suoi componimenti nascono inizialmente in lingua occitana (Fraisse e méel, 1965, Solestrelh òucitan, 1971), ma successivamente si concentra sulla poetica in piemontese, anche se sempre contaminata dalle sfumature locali (è questo il caso di versi come quelli di Val d’Inghildon, del 1974, e Sust, del 1985).

La poesia di Bodrero, sempre raffinata, è sovente complessa e di comprensione non immediata.

Per capire le sue poesie bisogna conoscere il “suo linguaggio” ricco e articolato.

Bodrero scrive in un piemontese classico, con le varianti tipiche cuneesi.

Gli italianismi sono evitati e al loro posto adopera brillanti sinonimi (es. gigiò-cavallo).

A volte utilizza parole di origine occitana (ciat-gat).

Ama usare giochi di parole: ij lìber, lìber – i libri, liberi; ossimori: giovo e vej; rime difficili e rare; toni giocosi e di scherzo; il linguaggio infantile; figure retoriche, in particolare l’allitterazione.

Le tematiche cui si ispira maggiormente sono la natura, le montagne e la preservazione di una mondo incontaminato e armonioso come quello delle vallate alpine. Si fa spesso portavoce della tutela delle culture minoritarie, registrando, in alcuni casi, sfumature antiprogressiste: è il simbolo della vita naturale, minacciata dal continuo inurbamento, causa tragica dello spopolamento delle sue amate montagne.

ËL SOL A FÀ SERVAN…

Ël sol a fà servan1, ij servan2 a fan sol.

«Ch’as ten-a ’nt ël mange e ch’as varda ’nt ël bèive»

l’avia dije ’l mascon3 e chiel minca ’n bocon

as tnisìa la man, as ciapava a la tàula

e peui minca ’n goblòt s’aussava, s’arambava4

a lë specc e as vardava: l’era ’nco’ nen varì.

Ma peui a l’ha sugnà ij grand5 ëd tuit ij grand

e a l’ha capì che «tnisse» a vorìa di «tnisse ai branch6 »,

monté s’ij branch ëd j’erbo, sauté da n’erbo a l’autr

e mangejne la fruta, o bela o bruta, tuta

coma ’l sumie e ij sërvaj7. Për parej a l’ha fàit

e a l’é stàit mes varì.

L’ha capì che «vardesse» vorìa di bèive al ri

l’eva sclin-a dle font, ch’a l’é lë specc dël mond,

n’autr mond. E a l’é vari.

E aor8 an sj’erbo a canta ’ma n’arsigneul ch’a branda:

«D’erbo e ’d ani daspërtut, vnì su, cuché la fruta,

dësnò che ’l diav av cuca, che ’l bërgiabao9 av pluca

la (p)suca10».

1 riverbero

2 folletti, gnomi

3 mago paesano (simbolo di saggezza popolare)

4 s’avvicinava

5 antenati

6 sopravvivere

7 selvatici

8 ora, adesso

9 satanasso

10 vi pilucchi / la zucca (la psiche)

FLECIA SL’ÒRA1

Jò jò gigiò2, na flecia sl’òra…

«Va, Flecia sl’Òra», sor cavajer

franda3 la flecia: «Ciapla, gigiò»;

na franda n’àutra: «Fala volé»

e gigiò dansa da chërpé ’l pere,

quat fer as toco, për le valòsche4

la neuit a lus.

«Bondì cerea, sor cavajer,

che neuve i pòrte ch’i core tan?»

«Pa vàire bon-e: lo rei de Fransa

rancà la speja5, lo feu, la lansa

a veul fé meuire tèra ocitan-a».

Cioché, Cioché,6

sbative ’l ciòche, cioché dla pian-a,

s-ciopeve ’l ciòche, cioché ’d montagna!

Òi òimo; òi fomne, fom-ne7 ’d canon!

Òi fomne, dj’òimo fene ’d lion!

Tamborn e trombe, fé la marciada:

lion, lion-e, tuit a l’armada!

1 freccia sul vento

2 cavallino

3 scaglia

4 faville

5 spada

6 scampanate (protestate), campanili

7 facciamone

A MICHEL MONTAIGNE

Che pare, fieuj, che pa’! fin da citin

ël sò 1’ha mach faje parlé latin,

ma ’1 cit dë sfròs1 a ’mprendìa la sclenta2

lenga piasosa, cola dla serventa.

Da grand a 1’ha duvert3 la gran vrità:

le bes-ce son mej che j’òimo e ij servaj

son mej mej che ij domesti sitadin4.

E brav Miclin!,

bon e servaj coma la sòma d’aj.

Cost a l’é n’òm ch’a vagna na cavagna5

’d glòria: ij lìber lìber6;

ah che montagna ’d sust7 monsù Montagna,

a 1’é n’òm lìber.

1 di soppiatto

2 limpida

3 aperto

4 i domestici cittadini

5 che si merita una cesta

6 i libri liberi

7 buonsenso, saggezza