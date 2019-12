Poco prima di Natale in bocciofila si sono radunati 34 tra amici e conoscenti di “Beppe” Perino, che hanno dato vita ad una bellissima gara a scopa sulla distanza delle tre partite con classifica individuale. La giornata è stata espressamente voluta e sponsorizzata dai figli di Beppe, Antonella con il marito Ernesto Vescovi e Stefano Perino: medaglia ricordo e premi in natura offerti dai famigliari a tutti i giocatori.

Dopo la gara, un rinfresco, sempre offerto dai famigliari, ha chiuso in bellezza la giornata. La consegna da parte della famiglia Perino di una bella targa che recava come iscrizione: “A Mario Cabodi con stima e riconoscenza per l’impegno continuo nel ricordo del caro amico Beppe. Con affetto Famiglia Perino” ha aperto le premiazioni.

Vincitore è risultato Adriano Contratto, premiato con coppa medaglia e cesto Natalizio; secondo classificato Aldo Rapelli, conosciuto come “Aldo Fedel”; terzo posto per Sebastiano Marmo; quarto Gianni Pecoraro; quinto Vittorio Periotto; sesto Italo Campaner; settimo Gianpiero Barra; ottavo Diego Biolatto; nono Mario Cabodi; decimo Salvatore Bonomo.

Uno doveroso “Grazie” ad Antonella e Stefano Perino per la stupenda giornata passata in compagnia nel ricordo del papà Beppe che tutti alla bocciofila ricordano con amicizia e simpatia.