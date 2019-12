La scorsa settimana sono stati appesi agli ingressi di diversi edifici nella zona ovest di Caselle, oltre ferrovia, gli avvisi di E-Distribuzione per informare su interruzioni della fornitura di energia elettrica per lavori programmati negli impianti del distributore.

Nei fogli appesi sono precisati vie e numeri civici delle case interessate dalla disalimentazione, con i relativi orari.

Due i giorni interessati: venerdì 13 dicembre e mercoledì 18 dicembre, dalle 8,45 alle 13,45, per un altro gruppo di edifici.

La zona interessata dalle disalimentazioni è quella servita dalla cabina elettrica posta in via Gandhi. Tale cabina deve essere demolita e rifatta, perché il fabbricato che la contiene è vistosamente ammalorato.

Per consentire tale intervento è in corso di allacciamento una cabina provvisoria. Le disalimentazioni servono per l’appunto per trasferire il carico elettrico sulla cabina provvisoria.

Il primo fuori servizio programmato, quello di venerdì 13, non si è poi verificato. Da informazioni assunte presso il cantiere, il motivo è legato ad un cambio di programma nella sequenza dei lavori. Confermato invece il fuori servizio programmato per mercoledì 18 dicembre, con durata prevista di 5 ore.

Nella foto allegata, c’è il dettaglio delle vie e relativi numeri civici.