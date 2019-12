Proseguono intensamente anche in questa fine anno le attività della Maggioranza alla guida della nostra Città. Ci riferiamo, ad esempio, all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione del cavalcavia sulla ex Provinciale n° 2 ed all’asfaltatura della rotonda di piazza Mensa, così come l’affidamento dei lavori di sistemazione della rotatoria sulla Provinciale n° 10. Per migliorare la sicurezza sul territorio l’Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza cittadino. Invece, per un migliore utilizzo del Palatenda è stato affidato l’incarico per il servizio di fornitura e posa delle sue chiusure laterali. Importante per la nostra comunità è stata l’approvazione del progetto definitivo relativo alla trasformazione del “vecchio Baulino” in nuova sede comunale.

Ricordiamo il successo degli eventi organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: due camminate lungo le vie cittadine che hanno coinvolto centinaia di persone tra ragazzi dell’Istituto Comprensivo e cittadini.

Importante la seduta del Consiglio Comunale dello scorso 11/11/2019 la quale ha visto, tra gli altri punti, l’approvazione del nuovo Statuto Comunale: revisione (la cui necessità è nata dalla nascita del Comune di Mappano) che ha permesso un aggiornamento normativo e la creazione di uno strumento ampio e snello. Spiace, invece, aver dovuto constatare l’impossibilità nel trovare un accordo in merito ad una mozione sull’adozione della Carta di Avviso Pubblico, uno dei tanti codici etici proposti agli amministratori pubblici: il Gruppo di Maggioranza, rilevando alcune oggettive criticità nel testo presentato, ha ripetutamente offerto la disponibilità ad approfondire il tema per addivenire ad un testo adattato alla nostra realtà locale (come previsto proprio dagli estensori della Carta stessa), ma il Gruppo di Opposizione che ha presentato il documento ha risposto con una rigida e incomprensibile rigidità ideologica che ha impedito un accordo lanciando, altresì, non troppo velate allusioni su presunte incertezze della Maggioranza in merito al tema della legalità: accuse che, ovviamente, respingiamo nettamente al mittente.

Porgiamo il benvenuto alla dott.ssa Diana Verneau, nuovo Segretario Generale del nostro Comune in sostituzione della dott.ssa Stefania Truscia la quale, dopo un periodo di apprezzato servizio presso la nostra Comunità, ha intrapreso un nuovo percorso professionale presso il Comune di Moncalieri.

A tutti i concittadini i più sinceri auguri di Buone Festività nell’auspicio che l’Anno Nuovo possa portare a ciascuno la realizzazione di quanto desiderato.

