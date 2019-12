Aedes SIIQ procede nello sviluppo delle innovazioni destinate al Caselle Open Mall (“COM”) e promuove un concorso di progettazione, aperto a progettisti del verde (architetti, agronomi, paesaggisti, ecc.). Lo fa in collaborazione con la Fondazione Minoprio, ente del Comasco dedicato alla formazione, specializzazione e ricerca nei settori vivaistico e orto-floro-frutticolo, e con Myplant & Garden, la più importante manifestazione fieristica dell’orto-florovivaismo, paesaggio e garden in Italia. La premiazione del vincitore avverrà per l’appunto nella prossima edizione di questa fiera, in programma a Milano-Rho dal 26 al 28 febbraio 2020. Il tema del concorso è la realizzazione di un tetto/orto giardino (ora spesso chiamati col termine inglese di Sky Farm) su parte della copertura del COM di Caselle Torinese. Il premio per il progetto vincitore è un rimborso spese di 10.000 €, e l’incarico per la “direzione artistica” nella fase realizzativa, prevista indicativamente nel 2022. Per il secondo e terzo classificato un rimborso spese di 2.500 €.

Obiettivo del concorso è la progettazione di un’area pensile verde, dedicata all’apprendimento e alla diffusione di nuove tecniche e tecnologie per la coltivazione di piante da fiore e orticole, all’aria aperta e in serra. Gli interventi a verde prevederanno percorsi educativi e multisensoriali, con orti sia tradizionali che a coltivazione automatizzata, nonché strutture trasparenti per colture idroponiche, aeroponiche e acquaponiche. L’area verde, per complessivi circa 3.900 mq, accessibile dall’ascensore panoramico di collegamento con i piani sottostanti dedicati all’intrattenimento e alla “Corte del cibo” (l’area del COM dedicata alla ristorazione), accoglierà i visitatori di COM nonché associazioni, enti e scuole per progetti didattici, di educazione ambientale e di riabilitazione sensoriale. A tal fine, si prevede la realizzazione di un’area coperta destinata a corsi, attività formative e di laboratorio, nonché un’unità commerciale dedicata a bistrot e coffee shop.

Nelle immagini, le viste a volo d’uccello del COM e di dettaglio della zona dello Sky Farm e la simulazione dell’ascensore panoramico in salita dalla “Corte del cibo”.