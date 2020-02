Per lavori SMAT in via Torino, all’altezza della chiesa di San Giovanni, la centralissima via Torino è stata chiusa al traffico veicolare, dalle 8 alle 18, nel tratto fra l’intersezione con via del Teatro e l’incrocio con via Leini.

Le auto provenienti dal Prato Fiera hanno dovuto obbligatoriamente svoltare su via del Teatro.

I lavori, di tipo programmato, riguardavano l’esecuzione di un allacciamento alla rete dell’acquedotto.

L’intervento quindi non ha nessuna relazione con la rottura di una condotta fognaria, sempre di SMAT, avvenuto la settimana precedente qualche decina di metri prima, sempre in via Torino, all’altezza di piazza Europa, e riparata lunedì 13 gennaio.