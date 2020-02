L’anno 2020 è, come tutti sappiamo, un anno bisestile quindi secondo antiche superstizioni anno portatore di guai, anno ‘funesto’ insomma. E invece per alcuni dei nostri soci fotografi direi che è iniziato benissimo. Ben quattro di loro infatti sono stati selezionati per il concorso organizzato e patrocinato dalla F.I.A.F. il cui tema “L’effimero e l’eterno” è stato elaborato, ognuno con la propria sensibilità, da Sales Silvia, De Vecchi/Brandolini, Roberta Rogina, Carla Monateri oltre ad un lavoro di gruppo molto innovativo presentato dal circolo stesso. Tifiamo tutti affinché qualcuno di loro sia anche il vincitore e dia quindi lustro al nome del Circolo Fotografico Casellese, oltre a ricevere una bella soddisfazione personale come l’ha avuta il nostro Brandolini poco giorni fa vincendo con una magnifica foto il concorso indetto dal Circo Vertigo di Grugliasco.

Inoltre deve assolutamente essere segnalata la mostra dei due nostri giovani soci Roby e Mick allestita nei locali della “Lanterna” di Torino: atmosfera frizzante e foto bellissime.

Evidentemente frequentare il circolo aiuta a crescere, lo scambio di esperienze non fa che migliorarci proprio come succede nella vita di tutti i giorni.

Il prossimo programma del Circolo Fotografico Casellese è particolarmente ricco: si inizierà lunedì 17 Febbraio con una serie di videoproiezioni di viaggi, ma non solo, dei nostri soci. Saverio Anastasio ci porterà in “Sri Lanka, la lacrima dell’India” e negli Staes con “Easy Rider”, Giovanni Coizza proporrà “Butterfly”, mentre Francesco Scavello ci regalerà “Procida” e “Sorrento”, Michele Di Serio opterà per la “Provenza” ed Enrico Gasparotto e Giusy Testagrossa esibiranno “Labirinto verticale” e “Attacchi di tradizione”. Sono queste le ultime creazioni confezionate dai nostri soci e varrà sicuramente la pena guardarle con attenzione.

Lunedì 24 Febbraio si terrà la quarta serata del concorso Photomatch, dedicata al “Tema libero”, quindi ogni partecipante potrà mettere in evidenza il suo argomento preferito senza essere imbrigliato in un tema specifico che a volte soffoca la libertà creativa.

Il 26 Febbraio, mercoledì, si svolgerà l’incontro con Paolo Antinucci e Rodrigo Boggero i quali sono maestri nell’associare la musica all’immagine e infatti assisteremo ad una lezione di lettura di foto di architettura abbinate a brani musicali quindi “Ascoltare con gli occhi e fotografare la musica” sarà una lezione per capire come utilizzare al meglio alcuni dei nostri sensi che a volte per pigrizia o noncuranza rimangono un po’ atrofizzati.

Il 2 Marzo ospiteremo i soci del Circolo Ricreativo Cassa di Risparmio di Asti i quali ci porteranno una rassegna di loro lavori, contraccambiando così la visita che abbiamo fatto il 3 Febbraio presso di loro ottenendo molti apprezzamenti e una calorosa accoglienza.

Il lunedì successivo, 9 Marzo, proporremo i lavori di un altro circolo fotografico che sarà nostro ospite “La Fonte “ di Carmagnola.

Ricordo inoltre che mercoledì 4 Marzo alle ore 21 inizierà il corso base di fotografia per tutti coloro che vogliono cimentarsi in questa bellissima arte e che terminerà lunedì 11 Maggio.

Vi aspettiamo numerosi ogni lunedì in Via Madre Teresa di Calcutta 55 a partire dalle ore 21, l’ingresso è gratuito.