Il nostro parroco Don Claudio ci prega di comunicare che per ordine della Curia non ci saranno celebrazioni religiose di nessun genere fino al 29 febbraio.

Quindi, non ci sarà la tradizionale cerimonia della Ceneri, nessun funerale avrà luogo come di consueto, ma ci sarà soltanto un momento di preghiera al cimitero.

Inoltre non verranno celebrate messe mattutine.