“Fatti di sport” è una bella iniziativa, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune e dall’Istituto Comprensivo di Caselle; il suo obiettivo è quello di favorire la pratica sportiva dei ragazzi, anche come strumento di inclusione sociale. La manifestazione si svolge in 6 tappe, scaglionate lungo l’anno scolastico 2019/2020, e si svolge in cooperazione con le associazioni sportive del territorio.

Spieghiamo come funziona.

Atletica, pallacanestro, nuoto, pallavolo e calcio sono le cinque discipline sportive proposte ai ragazzi e alle ragazze delle classi prima, seconda e terza dei due plessi di piazza Resistenza e strada Salga.

Si è partiti giovedi 28 novembre con una gara di corsa campestre, organizzata da ASD Filmar Running.

Martedi 17 dicembre è stata la volta della pallacanestro, in collaborazione con PNC Basket.

La Piscina di Caselle con Cesare Bardella ha ospitato le gare di nuoto, mercoledì 29 gennaio. Le gare sono state disputate sui 40 metri a stile libero.

Nella mattinata di lunedi 17 febbraio il quarto appuntamento di “Fatti di sport” ha riguardato la pallavolo. In questa occasione nella palestra di viale Bona abbiamo incontrato Alberto Bergonzi, del Caselle Volley, che si è occupato dell’organizzazione delle gare: “Abbiamo stamattina qui nella nostra palestra 160 ragazzi di 18 diverse classi che si cimentano col volley. Noi come società siamo molto soddisfatti, per aver l’occasione di far conoscere la nostra disciplina sportiva a tanti ragazzi e ragazze. Che poi scelgano questa, o un’altra attività, fa lo stesso: l’importante è che facciano sport”. Notiamo per inciso che per il Caselle Volley questo è un momento particolarmente positivo, dopo la bella vittoria della prima squadra nel campionato B2 femminile, ieri in questa palestra. Bergonzi: “Si, ieri era una partita importante, quella col Garlasco che è in testa alla classifica. Grazie alla nostra vittoria in questo scontro diretto ora le nostre atlete sono al quinto posto in classifica, a quattro punti dalla terza, e siamo ancora in lizza per poter entrare in zona playoff”.

Tornando a “Fatti di sport”, il prossimo e quinto appuntamento sarà presso il Caselle Calcio, martedi 17 marzo, ore 8,15.

Non ancora fissata invece la data per il gran finale, che si svolgerà al C’Entro Sport e Momenti: si affronteranno in torneo, nel complesso sportivo di via alle Fabbriche, le quattro classi che avranno ottenuto i punteggi migliori nelle cinque diverse discipline della fase preliminare.

Commenta l’Assessora allo sport Angela Grimaldi: “Siamo sulla buona strada. Vedere l’entusiasmo dei nostri giovani casellesi impegnati a dare il meglio di sè con il sorriso sulle labbra e la voglia di stare insieme credo sia la più grande soddisfazione. Un sentito ringraziamento ai docenti, in particolar modo al prof. Olibano ed al prof. Baroso per aver creduto e respirato “Fatti di Sport” tanto da riuscire a trasmettere lo stesso entusiasmo ai loro allievi ed allieve. Un grazie anche alle associazioni che si sono messe a disposizione anche in orari non sempre confacenti alla loro vita privata, ma con tanta generosità e passione”.