Quando i primi casi di coronavirus sono stati segnalati anche in Italia, il Presidente dell’ANPAS, Professor Pregliasco, ha inviato un video a tutti i volontari delle associazioni aderenti all’ Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze da lui presieduta.

Sono quasi centomila i volontari delle varie anime della “Croci” e delle “Misericordie” in tutta Italia. Croce Verde Torino e le sue sezioni – fra cui quella di Borgaro-Caselle – (che è impegnata anche con propri militi nel nostro aeroporto) è parte molto importante di questo raggruppamento, il cui Presidente, ha sentito il dovere ed il piacere di rivolgersi ai “suoi” militi per rassicurarli e confortarli in un momento sicuramente più difficile della consuetudine.

Le parole del presidente, per chi ha voglia di guardare questo breve video, sono di assoluta serietà anche per lo specifico lavoro di virologo e ricercatore che svolge il prof. Pregliasco. Ci piace condividerlo con i nostri lettori, perché esso contiene parole utili non solo al personale medico e paramedico a cui è rivolto, ma anche a tutti noi, comuni cittadini, che ci troviamo ad affrontare una emergenza di cui non abbiamo memoria almeno qui in Italia.

Diamo fiducia alle istituzioni ed al loro personale che opera incessantemente per il bene di tutti.

Mauro Giordano

www.anpas.piemonte.it/2020/02/coronavirus-il-presidente-pregliasco-si-rivolge-al-personale-anpas-video/