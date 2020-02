Assemblea dei Soci al Centro Incontro Caselle, nella sede di via Basilio Bona 29. Ecco le rinnovate cariche sociali.

L’ex presidente Cavalier Guglielmetti è Presidente Onorario, Ambrogio Martufi Presidente, Flavio De Agostini vicepresidente e tesoriere, Maria Piera Bellorini segretaria; consiglieri Enzo Borsello, Nella Duò, Giuseppe Giglio e Giovanni Semoli.

Il nuovo direttivo dovrà ora sviluppare il programma delle attività dell’anno ora cominciato. Esso senz’altro comprenderà – ci anticipa il presidente Martufi – due gite a livello regionale come Centri Incontri Piemonte. Una importante novità di quest’anno sarà inoltre la partecipazione al progetto nazionale “Anziano Fragile”. Il progetto, nato dalla collaborazione fra ANCeSCAO (a cui aderiscono 1.500 Centri Sociali e Culturali per Anziani dislocati in tutte le zone del Paese, con oltre 400.000 iscritti) e Confconsumatori Nazionale, intende occuparsi di quella fascia di anziani che, per vari motivi, non godono di una piena autonomia, debbono dipendere da altri, sono appunto “fragili”.

Il progetto intende individuare i loro bisogni e fare la mappatura dei servizi socio-sanitari che oggi sono disponibili nei vari territori sia per essi che a supporto delle loro famiglie. Lo scopo è di fare emergere le tante “buone pratiche”, le eccellenze in termini di iniziative e servizi che già esistono, con particolare attenzione a quelle che sono attivate dall’associazionismo e dal volontariato.