Nei giorni scorsi una nuova insegna ha attirato l’attenzione di chi passava in via Martiri, nel tratto che porta verso viale Bona e il Caldano. Inequivocabilmente la vetrina di un’edicola, data la presenza delle locandine dei giornali appese.

Non si tratta però di una nuova edicola, bensì di un trasloco: l’esercizio “Non solo edicola” di Giorgia Sciutto ha lasciato la precedente posizione, a lato della vecchia stazione, in via Martiri 12, per portarsi, oltre-ferrovia, in via Martiri 32.

Quindi a Caselle, nel paese delle quattro case, sempre quattro rimangono le edicole.

Ricordiamo, per “par condicio”, la dislocazione delle altre tre:

– Mille Pagine, in viale Bona angolo via Madre Teresa di Calcutta

– Accurso, in via Torino 16

– Stella, in via Torino 80.