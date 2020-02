Nonostante le festività del Natale e Capodanno sembra abbiano bloccato tutte le normali attività, a parte una girandola di pranzi e cene, i soci del Circolo Fotografico Casellese hanno iniziato l’anno montando la mostra, presso i locali di Via Madre Teresa di Calcutta, dal titolo “Sull’acqua/Nell’acqua” la stessa che era stata allestita sotto i portici di Piazza Boschiassi in occasione del Settembre Casellese.

Quindi molti l’hanno sicuramente già vista ma questa è l’occasione per vederla con maggiore attenzione o per ammirarla per la prima volta. Le foto resteranno in mostra fino alla fine di Aprile.

Lunedì 20 Gennaio si terrà l’annuale assemblea dei soci dove si potrà fare il bilancio delle attività dell’anno precedente ma soprattutto stendere un piano il più dettagliato possibile su quelle future.

Ognuno può collaborare fornendo nuove idee, nuove proposte e tutto ciò che può essere utile a creare un programma per il 2020 interessante, vivace che coinvolga il maggior numero di soci possibile e stimoli la curiosità di chi ci guarda dall’esterno. Sicuramente l’innesto di nuovi soci ha rinvigorito tutto il Circolo e in particolare le giovani leve aiuteranno a portare una ventata di freschezza e modernità.

Intervenire numerosi è la migliore dimostrazione che l’interesse per la fotografia è sentito e profondo.

Lunedì 27 Gennaio continua il Photomatch il cui tema della serata è “L’attesa”. È un tema interessante e profondo che potrà avere molteplici svolgimenti. L’attesa è un atteggiamento non solo fisico o spaziale ma anche del nostro animo quando, per esempio trascorriamo il tempo fermi alla stazione della vita e guardiamo passare i treni che non prenderemo mai.

E poi c’è l’attesa più dolce, quello di chi sta per diventare mamma oppure quello di chi attende lo sbocciare della natura e della nuova vita. E che dire di chi attende pazientemente il proprio turno con davanti una lunghissima coda di altre persone come noi in attesa. Insomma saranno mille le interpretazioni che i partecipanti dimostreranno con le loro immagini.

Lunedì 3 Febbraio saremo chiusi perché il Circolo è invitato dal Circolo Fotografico della Cassa di Risparmio di Asti dove mostreremo alcune nostre videoproiezioni e avremo la possibilità di ascoltare il pensiero e le critiche di chi le guarda per la prima volta.

L’appuntamento mensile con i grandi fotografi, la cui opera è magistralmente illustrata dal nostro socio Francesco Scavello, è fissato per Lunedì 10 Febbraio e il soggetto sarà David Seymour celeberrimo fotografo le cui immagini hanno contribuito a rendere “arte” la fotografia.

Ricordo che l’ingresso al Circolo è gratuito e gli amanti della fotografia sono sempre i benvenuti. Vi aspettiamo numerosi ogni Lunedì a partire dalle ore 9 circa.