Come sempre guidati dalle loro vulcaniche insegnanti, Lidia Piombi e Sonia Fava, i bambini della sezione G della scuola materna di strada Salga sono pronti a ripartire per una nuova avventura, il 25 febbraio parteciperanno alla visita all’interno dell’emittente radiofonica Radio Energy, si tratta del premio per aver partecipato e vinto il contest 2019 “illustra il tuo Natale” indetto dalla stessa emittente.

Il concorso indetto dall’emittente prevedeva la realizzazione di un elaborato di classe scegliendo fra vari temi tutti a sfondo Natalizio. le foto dei lavoretti creati con materiali di riciclo da tutta la classe, dovevano essere postate sull’evento Facebook di “Natale è reale”.