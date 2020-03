Divieto di posteggio, da lunedì 9 marzo fino a fine lavori, nel piazzale del Prato della Fiera a Caselle.

I lavori in questione sono quelli, più volte preannunciati, di rifacimento della pavimentazione della zona posteggi. I lavori furono affidati, lo scorso ottobre, all’impresa Astrua di Mongrando (BI). L’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta è di 144.116 euro. Lo scorso 24 febbraio è stato concesso un subappalto, in favore della ditta C.E.V.I.G. di Rivara, per un importo presunto di 43.000 euro, per disfacimento della pavimentazione, preparazione del fondo e posa di marmette autobloccanti, posa di elementi prefabbricati in cemento armato, posa di tubazioni, pozzetti, chiusini, griglie, stesa di conglomerati bituminosi, scavi, sistemazione fontana e altre opere accessorie.

L’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Isabella: “I tanti adempimenti burocratici ci portano sempre via un sacco di tempo. Ora finalmente partiamo e, se il meteo ci sarà favorevole, speriamo di avere nuovamente disponibile il piazzale rifatto in tempo utile per la Fiera di Primavera, a inizio maggio”.