Partita dalla “Fanfa Roma” l’iniziativa del Flashmob musicale “Rallegriamo le Città” si è estesa a macchia d’olio.

Le attività musicali delle Filarmoniche si sono drasticamente interrotte, concerti prove ed anche le semplici lezioni di musica degli allievi ormai sono ferme da una quindicina di giorni. I maestri ci inviano messaggini invitando a ripassare le parti e studiare da soli ma la voglia di suonare insieme è più forte.

Condominio Iris a Caselle. Nel complesso di Via Caldano e dintorni vivono parecchi allievi e musici della Filarmonica Cerettese ed anche altri strumentisti che suonano in varie bande e complessi. Per fortuna che siamo vicini, ma non troppo…. almeno non ci possiamo lamentare per le stonature provenienti dai nostri appartamenti.

“Gira un whatsapp….. dobbiamo aderire anche noi a Fanfa Roma, che facciamo?”

“Be’, stiamo sul facile, tutti al balcone alle ore 18:00 e pigliamo i metodi da principianti, almeno non ci sbagliamo. Iniziamo con l’Inno Alla Gioia in onore all’Europa, che in questo momento si sta un po’ nascondendo, magari ci ascolta…”

Ciascuno nel suo cortile e sui balconi, rispettando le regole, si ride e si scherza. Dal condominio di fronte una potente voce maschile intona l’Alleluiah di Coen. Sale, sale, la canta pure in falsetto: in piedi ad applaudire.

“Qualche altro pezzetto facile e si sono fatte le 18.30, quando ci ritroviamo?”

Presto: Andrà Tutto Bene!