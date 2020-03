Enzo Valsania, ex imprenditore edile, presidente del Banco Opere di Carità del Piemonte e della Giorgio Valsania Onlus e Giuseppe Lazzarotto, presidente della Casa della Speranza di Gassino, sono uomini della solidarietà, del volontariato e dell’assistenza alle persone più deboli e in difficoltà.

In questi giorni di estrema urgenza per il nostro Piemonte non si sono persi d’animo e all’interno dei locali dell’azienda tessile del Sig. Lazzarotto, nel comune di Gassino Torinese, hanno avviato la produzione di centinaia di mascherine, di tipo chirurgico, a doppio strato, sanificabili e riutilizzabili, per proteggerci dal tremendo virus che sta mettendo a dura prova il nostro Servizio Sanitario. Il Gruppo Martinetto ha offerto, gratuitamente, lacci ed elastici per completare le mascherine e permettere un facile e sicuro indosso.

Centinaia di mascherine, sono già state donate alla Protezione Civile di Torino, al Fate Bene Fratelli di San Maurizio Canavese, alle caserme dei Carabinieri del circondario e a chiunque ne abbia fatto richiesta.

La domanda è molto alta e servirà l’aiuto di tutti, attraverso la beneficenza, per permettere a queste associazioni di acquistare la materia prima per proseguire la produzione.

È nei momenti più difficili come questo che viene fuori ciò in cui crediamo davvero e il tessuto imprenditoriale piemontese non si è fatto attendere, rispondendo con grande forza e senso di appartenenza a questa grande comunità.

Insieme, ce la faremo e ripartiremo più forti di prima!