Pure la Ryanair, ha ridotto l’operativo del 25%, non solo con Caselle, ma in generale su tutte le rotte europee, cosa mai avvenuta in precedenza, ed anche la Blue Air ha cancellato dal 17 al 31 marzo alcune frequenze sulle rotte per Alghero, Napoli, Catania.

Anche la IATA, l’associazione del settore aereo che raggruppa il 90% delle compagnie aeree mondiali, ha lanciato l’allarme con la richiesta dello stop alle attuali regole (molto restrittive) sugli slots (i diritti di traffico), che impongono ai vettori di utilizzarli per almeno

l’80% delle fasce orarie disponibili, con il rischio che per il prossimo anno il vettore perda i diritti di volo dall’aeroporto di competenza, nella fascia oraria non utilizzata, questo anche se non succede per colpa dei vettori ma perché per la mancanza di passeggeri i voli vengono annullati.

Ricordiamo che in certi casi valgono di più gli slots, che la compagnia stessa che li usa, tanto che in molti casi vengono venduti proprio per far fronte ai problemi finanziari.

La IATA tramite il direttore generale e ceo, Alexandre de Juniac, conferma una diminuzione del traffico passeggeri mondiali, dovuto anche all’epidemia del coronavirus. Nel primo mese del 2020 il traffico è aumentato solo del 2,4%, contro un +4,6% del 2019, l’incremento più

basso dal 2010, quando l’eruzione del vulcano islandese aveva portato alla cancellazione di molti voli (vedi Cose Nostre maggio 2010).

Comunque la IATA asserisce che nonostante l’attuale situazione volare è sicuro.

Per tranquillizzare chi usa l’aereo, l’Easa (agenzia per la sicurezza aerea), garantisce che la qualità dell’aria in cabina è sterile al 99,97%, in quanto viene cambiata ogni 2-3 minuti e i filtri sono in grado di eliminare questo micidiale virus. Chi prende l’aereo non deve avere nessun timore come purtroppo sta succedendo.

Altro grave problema di Caselle è la stagione invernale dei charter della neve, che ha dato segni di cedimento con dati di traffico poco brillanti, anche e non solo a causa del coronavirus, tanto che la SAS (Scandinavian Airlines System) ha sospeso tutti i voli con Torino dal 4 al 16 marzo.

Passata la buriana del virus bisognerà capire cosa succederà con i nuovi voli programmati nella stagione estiva, con la speranza che non vi siano troppe cancellazioni. In ogni modo i responsabili dell’aeroporto di Caselle, sin dall’inizio dell’emergenza, hanno prontamente attivato un piano di sicurezza nei confronti dei viaggiatori con i controlli della temperatura corporea.

Naturalmente, data la fluidità della situazione, che cambia continuamente giorno per giorno, è facile prevedere che dal momento in cui scriviamo al momento in cui leggerete, la situazione sia ulteriormente cambiata, speriamo in meglio.