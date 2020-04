Sabato 4 aprile, alle 11 e 10, il nostro direttore Elis Calegari nel corso della trasmissione “Bello è possibile”, verrà intervistato da Radio Antenna 1.

La trasmissione andrà in diretta e sarà possibile seguirla sia sul canale radio, che in streaming e anche in diretta Facebook.

Condotta da Carla Canapè, la trasmissione, in questo periodo, si occupa principalmente di andare alla scoperta di come le piccole realtà come la nostra stanno affrontando l’emergenza Covid-19.

Buon ascolto