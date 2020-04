Anche la Pasticceria Castelli sta contribuendo a rendere meno triste il particolare momento che stanno vivendo medici, infermieri e operatori del Nuovo Baulino.

Dalla RSA ci comunicano: “Quanto stiamo ricevendo è molto importante per noi, e va ben al di là del gesto in sé.

In questi momenti bui un po’ di calore e di vicinanza scalda il cuore e ci dà la forza per proseguire nella nostra missione. Grazie davvero”