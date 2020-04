Su Amazon, da pochi giorni, è disponibile – sia in cartaceo che in versione digitale – “Vista tangenziale”, il nuovo romanzo del nostro Alessandro Forno.

Del suo nuovo libro l’autore ci ha confidato:

“Qualcuno fra voi (mi sa molti), quando leggerà la presentazione capirà immediatamente il nesso tra la narrazione e l’autore; per chi invece conosce meno la mia biografia lo aiuto ricordando che in sessantaquattro anni di esistenza mi sono dilettato (famigliari compresi) in 16 traslochi…”

Non resta che ordinare e leggere “Vista tangenziale”: date le premesse, dev’essere qualcosa di veramente…movimentato.