Oggi pomeriggio è venuto a mancare, dopo una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo, Ezio Enrietti.

Nato il 3 maggio del 1936, Ezio Enrietti è stato un protagonista, seppure con alterne vicende, di una nostra lunga stagione politica.

Imprenditore edile di lungo corso, dopo essere stato promettente calciatore tanto da militare nei ranghi della formazioni giovanili del Grande Torino, prima di essere dirottato nel calcio semiprofessionistico di squadre come l’allora blasonato Casale, Enrietti iniziò una formazione politica di stampo riformista che lo condusse ad entrare nel Partito Socialista Italiano. La sua area di riferimento era quella di Giacomo Mancini, divenne poi in una stagione successiva craxiano, anche se non fu mai in totale sintonia con Bettino Craxi, e questa cosa nel corso degli anni venne a costargli tantissimo, sia sul piano personale che sul piano politico. Tra gli Anni Settanta e l’inizio degli Anni Ottanta divenne un esponente di spicco del PSI, e non solo nella nostra regione: eletto consigliere regionale, divenne prima assessore alla sanità e poi presidente della Regione Piemonte dal 1980 al 1983. In quell’anno, per frutto di qualche evidente contrasto con la direzione nazionale e anche per qualche disinvoltura di troppo, il 18 marzo dovette rassegnare le sue dimissioni. Da quel momento iniziò, in politica, la parabola discendente che lo condusse a dedicarsi, anche qui con alterne vicende, alla sua vita da imprenditore. Di carattere duro e mai domo, Ezio Enrietti ha speso gli ultimi anni di vita per vedersi alla fine riconoscere innocente nell’ultima querelle giudiziaria che l’aveva coinvolto: alla fine, dopo anni di tribolazioni, il tribunale decise per l’assoluzione di Enrietti, per l’insussistenza dei fatti e per non aver commesso nessun reato nelle questioni relative a lavori che gli erano stati subappaltati alla Reggia di Venaria.

Inoltre, l’ultima stagione aveva visto Ezio Enrietti riavvicinarsi alla vita sociale e associazionistica casellese, non facendo mai mancare la sua presenza, il suo aiuto e il suo supporto.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, la direzione e la redazione del giornale Cose Nostre si uniscono al cordoglio della moglie Maria Grazia Ferreri, dei fratelli Luciano e Mirella Enrietti.