Gesto di grande umanità da parte dei titolari della pizzeria “Totò e Peppino”, i quali hanno pensato bene di ringraziare, per quanto stanno facendo, gli operatori e gli infermieri del “Nuovo Baulino” donando loro, al termine di un’estenuante giornata di lavoro, calde e graditissime pizze.

Un bellissimo gesto, come ha tenuto a sottolineare la direzione del “Bauilino”, direzione che sta conducendo una non facile battaglia contro l’epidemia: la nostra RSA, per il momento e per fortuna, è in controtendenza rispetto ad altre identiche strutture torinesi, letteralmente falcidiate dal morbo.

A volte, dietro a una semplice pizza può disvelarsi un mondo di carità e fratellanza.