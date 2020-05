Quattordici posti auto ospitati in una nuova piazzetta affacciata su via Mazzini, al numero civico 35. Praticamente di fronte alla Sala Cervi. Posti auto quindi preziosi, per agevolare l’accesso ad uno spazio pubblico molto frequentato anche da anziani e disabili.

L’intervento sarà reso possibile dalla demolizione del complesso dell’ex macello COMAR. Il complesso, costituito da alcuni fabbricati e relativo cortile, non più utilizzato come mattatoio, fu acquistato nel 2002 dallo Studio Tecnico AG, dei fratelli Giuseppe e Pierluigi Bartelloni, ed utilizzato finora come magazzino per l’impresa edile di famiglia. A seguito di una lunga e complessa trattativa, l’anno scorso, a settembre, l’Amministrazione Comunale fece approvare in Consiglio un Accordo di Programma Quadro (APQ) fra Comune e lo Studio AG. In base a tale accordo il privato provvederà a sue spese alla demolizione dei fabbricati presenti, e alla realizzazione del parcheggio a raso; in cambio otterrà lo spostamento della capacità edificatoria in altra parte della città (via Suor Vincenza), su un lotto che il PRGC ora vincola a verde.

Gli adeguamenti urbanistici necessari rientrano fra quelli previsti dalla Variante parziale 8 al Piano Regolatore, che ha visto nel Consiglio Comunale dello scorso 24 febbraio l’avvio dell’iter con l’adozione del progetto preliminare; in tale seduta l’arch. Barbieri, il noto urbanista chiamato ad illustrare in Consiglio i punti salienti della Variante, ha definito l’operazione Ex Mattatoio “un accordo fra pubblico e privato di reciproco interesse: un abito fatto su misura, ma con evidenti vantaggi per il pubblico”.

Quali potrebbero essere le tempistiche per arrivare alla fase esecutiva dell’intervento, lo abbiamo chiesto all’arch. Giuseppe Bartelloni: “La nostra stima è che per i lavori si debba attendere il 2021, tenuto conto che si deve attendere l’approvazione definitiva della Variante, a cui seguirà la stesura e l’approvazione da parte del Comune del PEC del nuovo posteggio”.