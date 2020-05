LA PRO LOCO DI CASELLE TORINESE

ORGANIZZA PER I PICCOLI CASELLESI,

UN EVENTO DA NON PERDERE… STANDO A CASA!



La storia comincia così:

“Era metà febbraio dell’anno 2020 e il mondo intero veniva attaccato dal virus più coronato e cattivo che c’è: il Coronavirus, detto anche Covid-19.

Non era un cartone animato come quelli trasmessi oggi in TV: I Simpson, Bing, Ninjago, Teen Titans. Il virus attaccava tutte le persone che riusciva a raggiungere, contagiandole e facendole seriamente ammalare, una dopo l’altra.

Il mondo aveva bisogno di eroi, tanti eroi che lo sconfiggessero. Ma le persone normali dovevano stare chiuse in casa, per non farsi trovare dal virus. Non potevano fare altro. A combattere in prima linea erano degli altri super eroi: medici, infermieri, operatori sanitari, scienziati, forze dell’ordine, etc.. Erano loro a combattere una dura battaglia per curare e salvare gli ammalati e trovare il vaccino giusto per non farne ammalare altri…

Questa storia non è una favola e non siamo neanche ancora al lieto fine, sebbene i contagi stiano diminuendo e sembrano esserci concrete speranze di vincere questa dura battaglia contro un nemico invisibile e assai pericoloso.

La Pro Loco di Caselle Torinese, chiusa purtroppo in base ai Decreti Ministeriali, ma presente per la nostra gente, lancia questa iniziativa, riservata ai casellesi, di età dai 3 ai 14 anni, durante questo lungo periodo forzato a casa con i propri famigliari.

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO:

PRIMA FASE

1) Realizzate un disegno dei nostri supereroi, impegnati nella lotta contro il Coronavirus; fotografatelo, ancora meglio se fate una digitalizzazione dello stesso e inviatelo all’indirizzo email [email protected], entro il 10 maggio 2020.

2) Indicate nell’email nome e cognome del bambino, l’età, la classe frequentata, email di riferimento e il recapito telefonico di un genitore.

Inviando i disegni alla casella di posta indicata, si autorizza esplicitamente la Pro Loco al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e dal regolamento europeo 679/2016.

I dati dei ragazzi saranno conservati nell’archivio della Pro Loco solo per la durata necessaria alla gestione dell’evento. Al termine saranno definitivamente eliminati.

SECONDA FASE

Il 12 maggio saranno caricati sulla pagina Facebook della Pro Loco, in un unico album post, tutti i disegni pervenuti contraddistinti da un codice.

Sarete voi, con i vostri “Like”, fino al 17 maggio, a scegliere i più significativi.

TERZA FASE

Sarà fatta una classifica e ai 6 disegni che avranno ricevuto più “Like”, suddivisi per fasce di età (due per la scuola dell’infanzia, due per la scuola primaria e due per la scuola secondaria di 1° grado) consegneremo un buono del valore di 20€ da spendere in un esercizio commerciale di cartoleria/cartolibreria di Caselle Torinese, più un abbonamento annuale gratuito al nostro giornale “Cose Nostre”.

I vincitori verranno, inoltre, iscritti alla Biblioteca Civica di Caselle (se non già registrati).

Le comunicazioni ai vincitori saranno fatte direttamente da un responsabile Pro Loco ai rispettivi genitori.

Non è un vero e proprio concorso, ma un modo per intrattenere i nostri ragazzi in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere in casa, focalizzando la loro attenzione sugli operatori sanitari e non, impegnati seriamente a sconfiggere il virus.

Ci raccomandiamo di conservare i disegni poiché, non appena sarà concesso, la Pro Loco di Caselle organizzerà un’esposizione di tutti i lavori pervenuti, al fine di conoscere personalmente i nostri piccoli artisti e festeggiare tutti insieme.