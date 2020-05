La consegna di 90 sacchetti contenenti snack vari, gratuitamente forniti dal grissinificio La Mole, è stata curata e organizzata dal Dottor Stefano Dinatale, Vice Presidente del Lions Club Caselle Torinese Airport e destinati a tutti i bambini della scuola materna San Michele di Mappano. La consegna, attraverso una cerimonia molto contenuta per via delle limitazioni dovute al Covid-19, è avvenuta consegnando i kit direttamente alla direttrice della scuola, Signora Mariangela la quale si occuperà poi della distribuzione a ciascun bambino. “I bambini sono i veri eroi di questa emergenza Covid, -tiene a sottolineare il dottor Dinatale -essi hanno rispettato tutti la lunga quarantena, hanno rinunciato ai giochi con gli amici, alla scuola, ai parchi, ai nonni e continuano a dare il buon esempio a tutti noi rispettando tuttora diligentemente le regole fondamentali di questa “fase 2″: mascherina, distanza sociale e limitazione dei contatti fisici”. Il bel gesto, non potrà che far gioire i bambini, ai quali serve molto poco per essere felici: sappiamo che nella maggior parte dei casi chiedono solo ascolto e comprensione. Proprio quell’ascolto e quella comprensione che il dottor Dinatale ha rimarcato, investendo un po’ del suo tempo sul più grande patrimonio dell’umanità: i bambini. Dobbiamo scegliere le più belle primizie da offrirgli, affinché con il tempo possano poi discernere da soli ricordando il buon esempio. Non dimentichiamo mai che i bambini di oggi saranno l’Italia di domani, e noi vogliamo veramente un’Italia ancora più bella di quanto non lo sia già.