La frase ormai detta e ridetta “siamo come in guerra” è secondo me decisamente fuori luogo. In guerra ti mandavano al fronte, qui ti fanno stare in casa (almeno per chi una casa ce l’ha). Dovremo imparare comunque a convivere con questo virus modificando radicalmente le nostre abitudini di vita, innanzi tutto la nostra socialità, il nostro modo di trascorrere il tempo libero, gli incontri con le altre persone con le quali fino a poche settimane fa ci scambiavamo abbracci e strette di mano. Non sappiamo, al momento, quali sono le prospettive future di tutto il mondo culturale, dai grandi eventi alle piccole manifestazioni nelle realtà piccole come il Circolo Fotografico Casellese, la cui sede naturalmente è ancora chiusa e probabilmente lo sarà ancora almeno fino a settembre. Addio quindi a tutti gli incontri programmati per maggio e giugno. Addio alla tradizionale mostra fotografica sotto i portici di Piazza Boschiassi. Ma l’attività del Circolo non è del tutto ferma. Come illustrato nel precedente articolo, ogni lunedì i soci si ritrovano via internet in streaming e anche se non è la stessa cosa che ritrovarsi in sede, alcune attività possono essere portate avanti con successo in modo persino divertente. Le idee innovative non mancano soprattutto tra i giovani soci. È stata, per esempio, una bellissima idea quella di invitare altri circoli fotografici del Piemonte e non solo, a presentare le opere dei loro soci, sempre via internet , organizzando un contest fotografico a tema. Questa prima esperienza ha dimostrato che si può parlare costruttivamente di fotografia anche in un periodo difficile come quello attuale. E comunque il contest il cui tema era “Felicità è…” è stato vinto dalla nostra socia Matilde Mundula con una foto molto originale ma in tema con il periodo di quarantena. Bisogna solo non scoraggiarsi e guardare avanti con ottimismo tanto dicono che “andrà tutto bene”. Almeno speriamo! E arrivederci a presto.

Giovanni Coizza