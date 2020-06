L’armita ’d Cavorèt, l’ eremita di Cavoretto, era lo pseudonimo del cavalier Enrico Bussolino (Torino 3/3/1774 – 1838), il quale intraprese la carriera militare che percorse brillantemente fino ad essere chiamato del 1821 a reggere il Ministero della Guerra da Carlo Alberto. Compromesso coi moti del ’21 fu dispensato dagli incarichi, e si dedicò così agli ozi letterari, nel suo eremo di Cavoretto, situazione che gli valse il suo soprannome.

Cominciò allora una battaglia per nobilitare il piemontese, infiorandolo d’italianismi che avrebbero dovuto, secondo lui, nobilitarlo.

Di lui ci sono pervenute le seguenti opere:

L’amis dle Muse piemontèise (1827)

Mia musa giù d’len-a (1829)

Poupourì a la sënëvra (1830)

Di Bussolino riportiamo alcune stanze da L’amis dle Muse piemontèise, opera relativa alla polemica su “Dòira Gròssa” (v. i 2 numeri precedenti di COSE NOSTRE – NÌVOLE), così da dare un quadro abbastanza completo di questo argomento.

Il Bussolino redarguì il Pansoya e il Buniva invitandoli a servirsi della Musa piemontese per trattare argomenti più alti.

L’Amis dle Muse piemontèise – Stanse

1 Òh, mi pòvr’òm che dann! Òh, che darmagi

Ch’le Muse piemontèise ch’a podrìo

Slansesse ant j’àute sfere e fé ’d gran viagi,

A sghèiro an Dòira Gròssa tut sò brio,

Lassand-se anvërtojé dai comaragi (1)

Dle sene popolar, mentre dovrìo,

Con quàder pì grandios e d’èitre tinte,

Mostresse com a son, cioè distinte. (…)

3 Ij temi a manco nen a chi l’ha ’d verva (2),

La verva a manca nen a chi l’ha scrit;

Ma ’l genio profanà prest as ësnerva,

E anlora l’amor pròpi a perd ij drit.

S’un veul ch’l’opinion pùblica ’n conserva

Soa grassia, ’l sò favor, l’é bele dit,

Ch’a venta ch’ij nòst part (3) sio ’d natura

Robust a sfidé ’l temp e la censura.

4 L’é vèi (4) che ’d gran pitor, là giù ’nt le Fiandre

A l’han brilià (5) ’dcò lor comicament

Copiand ij tira-borse, ij cioch, le plandre (6),

Ch’as mòlo (7) ant le taverne ’d pugn sij dent;

o ij pòver carià ’d piaghe e pien ’d filandre (8)

Ch’a van spërpojinandse (9) gentilment;

Ma Rafael, Tissian e Bonaròta

L’han mai fërmà sò genio ’nt na gargòta (10).

5 Iv parlo nen dij vati ’d piassa d’Erbe (11);

Sti geni dle boteghe e dij mërcà,

Cantand ij pòis, ij còj, le frute aserbe,

A peulo fesse un mérit rimarcà (12).

Ij tross, le feuje fiape, ij brin dle gerbe (13)

A l’han ’dcò lor sò bon e sò dlicà

Për chi sà digerì ben la materia

Ma l’apetila (14), a preuva gran miseria.

6 Tùit vëddo ch’a l’é inmensa la distansa

Tra ij vòst pensé faceti, e ij sò triviaj;

Ma pur i treuvo ancora quèich nuansa

’D leger ant vòstri scrit: mentre ch’i sai

Ch’i peule fé dle còse d’importansa,

Ch’av costa pòch o gnente ’l rendve uguaj

Ai celebri scritor, ai gran poeti

Ch’as mostro a la palestra com d’atleti. (…)

8 La mùsica snervà, la men robusta,

L’é ’d mòda al di d’ancheu’ pì ch’la marsial;

Ma ’l dòrich (15) a l’ha sempre chi lo gusta,

S’a seurt con un’impronta original;

Se ’l cheur viv ant l’amel, l’ànima ’s frusta:

L’abus dij mesi ton a ’n fà che ’d mal.

Con sta lessiosità (16) mai pì finìa

As gòd, l’é vèi, ma as meuir in etisìa (17).

9 O cigni fortunà, ch’iv bute al vòli

Sul màrgine dël Pò! sensa timor

Slanseve; e andé tant àut, ch’i vëdde ij pòli

E nen mach Dòira Gròssa: ’l vòstr

Av ciama su le trasse dij Saviòli,

Dij Tassi, dij Petrarchi, dij cantor

Ch’a l’han celebrà ’l cel e la natura,

J’eròi, e la Virtù sublime e pura.

10 J’é tanti ch’a trovran na stravagansa

Ch’i scrive (18) ’d preferensa ’n piemontèis,

Avendne dàit ël cel sitadinansa

Co’ij pòpol italian e ’mpò ’d fransèis,

Ma st’opinion l’ha nen ’d preponderansa (19)

Për chi sà medité com tut l’é antèis (20)

Ant l’órdin veneràbil dla natura:

S’un lo violenta, un perd la stra sicura.

NOTE

(1) Pettegolezzi

(2) Brio

(3) Parti

(4) È vero.

In questa strofa il Bussolino fa riferimento ai temi fondamentali dei pittori fiamminghi (es. Bruegel) che amavano ritrarre l’umanità contadina nella loro quotidianità.

(5) Brillato

(6) Borsaioli, ubriachi, donnacce

(7) Che si danno

(8) Vestiti che si sfilacciano

(9) Spidocchiandosi

(10) Osteria

(11) Allusione al poeta G. Frioli che scriveva i suoi versi sulla vita quotidiana delle serve e poi li cantava, accompagnandosi con il violino, an Piassa d’Erbe.

(12) Considerevole

(13) I torsoli, le foglie di scarto, i ciuffi dei mazzi

(14) Gustarla

(15) Modo grave e corale della musica ecclesiastica medievale,

(16) Smanceria, sdolcinatezza

(17) Tubercolosi

(18) Che scriviate

(19) Prevalenza

(20) Come tutto si muove

Villa “Il Bussolino” dl’Armita ‘d Cavoret

(dal volume di ELISA GRIBAUDI ROSSI, Ville e vigne della collina torinese, Torino, 1975)