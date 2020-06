Alessia Sette, 24 anni, già laureata alla fine del percorso triennale in scienze della comunicazione, ha concluso il suo percorso di studi, ricevendo la laurea magistrale in comunicazione e cultura dei media, con il punteggio di 110 e lode. Nella tesi è stata affrontata la figura del volto, dal punto di vista semiotico, all’interno del mondo della moda, del cinema, nell’arte e dei vari social media. Ad Alessia vogliamo fare i migliori auguri per il risultato ottenuto e un grande in bocca al lupo per il futuro lavorativo che l’attende, nel quale, siamo sicuri, avrà il successo che merita. Sei il nostro orgoglio!

Mamma e papà, Stefano, Daniela, Marco e Diana e tutta la tua famiglia.