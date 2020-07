Sono sotto l’egida dell’Assessorato allo Sport di Caselle le due uscite, per camminare assieme lungo la Stura, in orario pre-serale: la prima giovedì 30 luglio, la seconda giovedì 6 agosto.

A proporre l’attività, battezzata Healthy Summer 2020, diverse associazioni casellesi: ASD Filmar, C’entro Sport e Momenti, Piscina Grace, USD Caselle Calcio, Caselle Volley, Oratorio Caselle, Lions Club Caselle Airport.

Spiega l’Assessora allo Sport di Caselle, Angela Grimaldi: “Il ritrovo per chi vorrà intervenire è previsto presso il C’entro Sport di via delle Cartiere 33, con partenze scaglionate dalle 18,30 fino alle 19. Il tracciato da percorrere, di circa 4 km, sarà adeguatamente segnalato e presidiato. Ogni partecipante dovrà indossare la mascherina ed osservare una distanza di almeno 2 metri dagli altri partecipanti, fatta eccezione per i gruppi familiari. Prevista la distribuzione di gadget, a inizio e fine manifestazione”.

Il dott. Stefano Di Natale: “Uno dei capisaldi della prevenzione cardiovascolare è rappresentata dall’attività fisica aerobica. Proprio per questo motivo il Lions Club Caselle Airport sostiene questa importante manifestazione”.