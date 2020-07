Da stamattina venerdì 3 luglio a Caselle T.se il tratto centrale di via Audello, fra via Demonte e via Madre Teresa di Calcutta, è chiuso al traffico.

Il provvedimento urgente è stato adottato, con ordinanza n° 66 del Capo Settore Opere Pubbliche, per la sicurezza del traffico a seguito di un cedimento dell’asfalto con creazione di un buco al centro strada.

Da rilevare che, nello stesso tratto di strada, all’altezza del civico 32 di via Audello, era già programmato un intervento di scavo, con chiusura al traffico, dalle ore 8 di lunedì 6 luglio alle ore 18 di martedì 7 luglio, per sostituzione di una condotta interrata.

Cosa succede in quel tratto di strada? I residenti delle case circostanti lamentano che già da un anno e mezzo, in concomitanza con precipitazioni violente, il cortile all’altezza di quel numero civico si allagava. In quel punto c’è un fosso che, intubato, attraversa via Audello, e che risulterebbe ostruito. La SMAT, intervenuta per ispezione con furgone attrezzato con telecamera, ha individuato un “tappo”, che sembrerebbe provocato da infiltrazioni di radici. Da qui l’intervento programmato per l’inizio della settimana prossima, a cui ora si sovrappone l’anticipata chiusura per il cedimento dell’asfalto nello stesso punto.