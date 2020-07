Da lunedì 13 luglio 2020 istituita una nuova zona disco 60 minuti, in via Torino a Caselle T.se. Il provvedimento vale nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30. Il provvedimento riguarda alcuni stalli di sosta, attualmente libera.

La decisione in proposito è stata presa dalla Giunta nella seduta del 9 luglio, probabilmente per agevolare la sosta dei clienti degli esercizi commerciali di via Torino.

Una sollecitazione in tal senso era stata avanzata anche dal consigliere di opposizione Mauro Esposito nell’ultimo Consiglio Comunale di lunedì 6 luglio.