In partenza a breve l’intervento per il riassetto, a Caselle Torinese, della rotonda stradale di Strada Torino, all’altezza del Centro Commerciale Bennet.

Per via del cantiere, sono previste modifiche alla viabilità, da lunedì 27 luglio fino a venerdì 14 agosto: ci saranno sensi unici alternati e riduzione della larghezza della corsia di marcia, con ausilio di movieri, nelle vie che conducono alla rotonda, e precisamente: strada Torino, via degli Alpini e la diramazione di strada Torino verso via Cesare Battisti.

La ditta esecutrice dei lavori è la Bersisa s.r.l. di Leinì.