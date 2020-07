C’è stata una piccola, ma significativa cerimonia, nei locali della Pro Loco di via Madre Teresa di Calcutta 55, da poco riaperti dopo il periodo del lockdown, per la consegna dei premi del concorso “Disegna una storia”.

L’iniziativa di questo concorso era stata lanciata per intrattenere i piccoli casellesi, di età dai 3 ai 14 anni, durante il lungo periodo forzato a casa con i propri famigliari. Tema assegnato per i disegni la rappresentazione dei supereroi (personale sanitario, forze dell’ordine, ecc. ) impegnati nella lotta contro il Coronavirus.

I disegni pervenuti, in tutto 29, sono stati pubblicati e votati in rete. Così sono stati scelti, tramite la conta dei likes pervenuti, i 6 bambini vincitori. I premi, eguali per tutti, un buono da spendere in un esercizio commerciale di cartoleria/cartolibreria di Caselle Torinese, più un abbonamento annuale gratuito al nostro giornale “Cose Nostre”.

Martedì 30 giugno la consegna dei premi, da parte della presidente Pro Loco Silvana Menicali. Con lei la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Caselle Giuseppina Muscato (che con azzeccata definizione ha individuato nei bambini delle scuole i veri supereroi, “per la loro capacità di fare l’ordinario in una situazione straordinaria”) e, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale casellese, l’assessora alla Cultura Erica Santoro, che si è dichiarata molto commossa per questa prima occasione di rivedere di persona bimbi ed insegnanti.

Per l’occasione fotografa della serata è stata Sonia Fava, maestra presso la Scuola dell’Infanzia Andersen, che nel concorso ha avuto due bambini premiati.