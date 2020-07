Padre G. Frioli, detto Ël cantor ëd Piassa dij Erbe o Ël poeta dle cusinere, era un frate del convento di S. Domenico, situato nel cuore della vecchia Torino, vicino alla Contrà dle pate (l’odierna Via Corte d’Appello dove si teneva il mercato dei robivecchi) e alla Piassa dij Erbe (oggi piazza Palazzo di Città, sede del mercato di frutta e verdura).

Il Frioli (Frio in piemontese) fu il cantore del piccolo mondo che viveva tra questi due mercati e i suoi versi, vivaci rappresentazioni della vita quotidiana, avevano tutti i pregi per diventare popolari, e furono tali per lunghi anni.

Padre Frio aveva insegnato ad un povero cieco, Ël bòrgno ‘d Sant Agustin, a suonare il violino e l’organo; e così per potersi guadagnare da vivere Ël bòrgno, accompagnandosi con il violino, andava cantando sulla pubblica via, per la gioia dei passanti, le canzoni di Padre Frio.

Di Padre Frio non abbiamo altre notizie biografiche, neppure le date di nascita e dl morte; sappiamo solo che morì novantenne intorno al 1850.

Di lui conosciamo le seguenti pubblicazioni:

Nuova miscellanea piemontese (1826?)

Raccolta di poesie piemontesi Torino, Grosso, 1831 (comprendente l8 poesie)

Ristampa – Torino, Grosso, 1838 (28 poesie)

Ristampa – Torino, Arneodo, 1881 (28 poesie).

Riportiamo qui di seguito Ël marcà dle pate, che descrive vivacemente il mercato dei ferravecchi e rigattieri (ora il Balon) e fa sfilare mercanzie e acquirenti divertendosi a sentire a mërcandé le donne in cerca dell’occasione.

Mercato delle Erbe, litografia a colori di Marco Nicolosino, circa 1820

(ASCT, Collezione Simeom, D 286)

ËL MARCÀ DLE PATE

1 Ògni saba a la matin

Gran concors a-i é an Turin,

Nen solament dë patere 1,

Ma ancora ‘d lavandere,

Chi për vende, e për compré,

Chi për rende e për vnì pijé.

2 Son apen-a arivà

Che a van sùbit sul marcà,

Che a prinsipia a la Dogan-a 2,

Va a finì an piassa Paisan-a 3;

Tra patere e tra paté 4

Gran tapagi 5 as buto a fé.

3 As dis pro për la sità

Che tre dòne fan marcà,

Se a-i é ancora na patera,

Basta lor për fé na fera.

Nen bastand për tanta gent

Seguitreu 6 mè argoment.

4 Un-a a pòrta sul marcà

Dle gran tèile già anlëssià 7,

N’àutra peui la pòrta crùa 8

Tal e qual a l’é vënùa

Da la ca dël sò tëssior 9,

Ma la dà a un pressi minor.

5 N’àutra a pòrta ‘d tèila ‘d sach

Tuta fàita a sbëssach 10,

Che a tralus 11 com na rairòla 12,

Che a val pa na parpajòla 13,

Chi veul spende pòchi dné

A sà già com a dev fé.

6 Un-a a pòrta un caplin frust,

Chi un corsé 14 e chi un bust,

N’àutra a pòrta na brassiera 15

Che a-j ha daje na bustera 16:

Nen avendla andovinà

La fà vende sul marcà.

7 Chi stà drita, chi stà astà 17,

Tute fan ël sò marcà,

Chi ‘s apògia a na saraja 18,

Chi ‘s apògia a na muraja,

Chi ten sò negòssi an man

Chi va fòrt e chi va pian.

8 Chi ha ‘l negòssi su un taulin,

Chi a ‘l l’ha ant un cavagnin,

Chi a ‘l l’ha dëstèis për tèra,

N’àutr a crija «ghèra ghèra 19»,

N’àutr a ‘l l’ha pendù a j’ass,

Che a consist an tanti strass.

9 Chi vend ‘d lan-a mal cardà,

Chi la vend già operà,

Chi la vend mach an natura,

Për nen spende ant la filura

Chi la vend an gramissej 20

Për podèjla vende mej.

10 Certe dòne apen-a alvà 21

Coro sùbit al marcà

Për compresse na camisa

Gnanca neuva ma armisa 22,

Për podèj a l’indoman

Cambié cola che a l’han.

11 A-i é peui na madamin,

Për compresse un bel cotin

Gira tute le boteghe,

Frusta tute le cadreghe,

Fà nen àutr che marcandé 23,

A finiss për nen compré.

12 N‘àutra peui l’ha bzògn ‘d caussèt,

Va compresse dël fiorèt 24,

N’àutra veul na còta bela

A sà nen dova trovela,

As apògia a un bon paté

Che a-j la fà sùbit trové.

13 Un-a a l’é invità al bal,

Veul na vesta dë percal,

Nen avend dë dné da spende,

Manda le camise a vende,

An tirand 25 coj pòchi dné

Cola vesta as va a compré.

14 A l’é pròpi un bel afé

A sentije a marcandé,

Son fumele, tanto basta

A son tute d’una pasta;

Se a dan l’eva a sò mulin,

Dë parlé l’han mai pì fin.

NOTE