Reuse ‘d mè giardin – con copertina del pittore Felice Vellan

Arnaldo Soddanino (pseudonimo di Giovanni Soddano) nacque a Cuneo l’11 aprile 1880 ma visse sempre a Torino dove morì il 6 gennaio 1963.

La sua produzione fu molto consistente e, ventenne, collaborava già con giornali come “Il Birichin”.

I suoi versi in piemontese hanno incontrato la simpatia e l’interesse del pubblico dimostrando una vena creativa fertile e popolaresca, anche se gli fu rimproverata «una vena di verseggiatore anche troppo facile e poco controllata» (Renzo Gandolfo, ne La letteratura in piemontese, Torino, 1972).

Le principali opere di Soddanino sono:

1906 La legenda ëd P. Micca, 50 sonetti in cui narrò ed esaltò l’impresa di Pietro Micca; 1908 La stòria dël Carlevé d’Ivrea, 40 sonetti a ricordo del 1° centenario del libro storico del Carnevale d’Ivrea; 1917 Pagine d’òr e 1918 Le stèile d’Italia, raccolte di versi legati ai motivi della guerra e degli eroici sacrifici dei combattenti; 1923 La canson dla vita, poema in 5 canti; 1934 Reuse ‘d mè giardin, raccolta con prevalenza di motivi sentimentali.

Del secondo dopoguerra: 1948 Fior d’urtìe; 1949 A l’ombra ‘d mè cioché; 1950 Stòrie ‘d mia nòna; 1951 Sota la Mòle; 1955 La barca. Parodìa dla Nave di G. D’Annunzio; 1957Adveniat regnum tuum. Poesìe religiose piemontèise; 1969 Stòria e glòria dël Valentin.

Il pittore Felice Vellan, con il quale Soddanino stabilì un duraturo legame, fu autore di molte copertine e illustrazioni dei suoi libri.

Scrisse anche una dozzina di commedie per il teatro. Alcune furono rappresentate con successo al Teatro Rossini dalla Compagnia Casaleggio.

L’OMBRA CH’A TAPIN-A

Mi i son parèj ‘d n’ombra ch’a tapin-a 1

travers al mond an cerca dla bontà,

ma i treuvo tuti ij fium con la suitin-a,

le stra con j’erbo e cioende brusatà.

Me cheur l’é sèch, sësì 2, la ment davan-a 3

a sent pi nen la vos dl’umanità;

ògni pensé da ‘l cheur a së slontan-a

parèj ‘d n’ombra spersa e disperà.

L’òm l’é cativ, sà nen lòn ch’a jë speta;

l’ha pi nen fede ant la bontà ‘d Nosgnor,

ant ël mentre l’arsigneul 4, come ‘n poeta,

a slarga ‘n cel un inno bel, d’amor.

Un sofi d’aria a fa canté le feuje

sì ‘n mes ai bòsch e a ‘l verd tut përfumà;

mia ment tapin-a sempre sensa cheuje

pì gnun pensé; a l’ha përdù soa stra!

Òh, com l’é bel ste sì ‘n mes dla natura,

lontan da tut ël mond; òh, come a pias!

Nen podèj gòde eterna sta frëscura,

nen podèj vive e meuire an costa pas!

1 Scarpinare, camminare a lungo e con fatica

2 Afferrare, bloccare; Sesì ël cheur: commuovere

3 Dipanare; farneticare, dar segni di follia

4 Usignolo





LE FEUJE

A pieuv, a pieuv, a pieuv.

N’aria frèida a l’ha tacà soa andan-a

sgiafland le feuje

e socroland ògni erbo arlongh al vial,

disendje a tuti: i é pi nen da cheuje;

calé, calé, calé, sla tèra pian-a.

S’avsin-a ‘l dì ‘d Natal

e a bzògna calé giù a speté la fiòca.

Le vòstre rame

a peulo pa pì cheurve gnun-e nià;

tuti j’osej, ormai, son già scapà!

An tërmoland l’han comensà a volé,

volé, volé, volé…

për andé a meuire ‘n tèra, ‘n mes dla nita.

Din-dòn, din-dòn: lontan as sent na ciòca.

Quanta malinconìa

a pòrta, quand che ‘l frèid e ‘l vent a ven!

Le piante, patanùe, a guardo ‘l cel:

speto che ‘l sol a-j pòrta neuva vita!

SENSA CADEN-A

‘N pitor l’é stàit ciamà da n’obergista

Për fesse fé n’ansëgna an sël canton:

«I l’hai piasì ch’am fassa un bel leon,

bin fàit e ch’impression-a a prima vista»

«Lo veul con la caden-a? – a dis l’artista –

o dëstacà?» – «Sai gnanca mi, dabon!»

«Lo veul-lo fàit a l’euli o mach carbon

da spende pòch?» – «A l’alo nen la lista

dij pressi?» – «Sì…. sent lire a l’è ‘l pi pòch»

«Ma sì, ch’am fassa cola lì da sent,

ma ‘m racomando, nèh, fàita coj fiòch!»

Quatr ore dòp l’ansëgna a l’è finìa,

però ‘l dì dòp, pieuv tant ch’a fa spavent

ciapand an pien l’ansëgna dl’osterìa.

Col temporal a chita, e l’obergista

a seurt e a vëd l’ansëgna maciorlà,

në scarabòcc, na macia, e a ved na lista

neirassa ch’a së slarga an mes dla stra.

Tut fòra ‘d chiel a fa ciamé l’artista

e ai mostra col leon scarabocià…

Ma chiel, tranquil, tranquil come ‘n Batista

lo guarda, ai rij an facia e peui… ai fa:

«Ma, caro chiel, còs veul-lo che mi i fassa?

a l’ha ordinà ‘n leon sensa caden-a,

e mi l’hai faje lòn che chiel vorìa!

Ma, pì che giust che cola bestia ‘d rassa.

trovandse lì tut sol, gnun ch’a lo ten-a

sentend col temporal… l’è scapà via!»