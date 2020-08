Dopo l’esordio di giovedì 30 luglio, si replica allo stesso orario, le 18,30, e nello stesso punto di ritrovo, l’esterno del C’entro Sport di via delle Cartiere 33.

A proporre l’attività, battezzata Healthy Summer 2020, diverse associazioni casellesi: ASD Filmar, C’entro Sport e Momenti, Piscina Grace, USD Caselle Calcio, Caselle Volley, Oratorio Caselle, Lions Club Caselle Airport.

Al primo appuntamento, giovedì 30 luglio scorso, l’assessora allo Sport Angela Grimaldi ha salutato i cittadini intervenuti e ha poi dato, assieme al collega assessore Giovanni Isabella (intervenuto con una squadra della Protezione Civile), lo start alla manifestazione.

“Questa camminata potrebbe diventare a partire da settembre un appuntamento strutturato, se vediamo che c’è interesse e partecipazione dei cittadini. Una maniera per coniugare assieme sport, natura e salute” ha dichiarato la Grimaldi.

Il dott. Stefano Dinatale, medico di famiglia e da poco presidente di turno del Lions Club Caselle Airport, non era presente di persona il 30 luglio essendo fuori Caselle per qualche giorno di ferie ma nel promuovere sui social la manifestazione ha ricordato che uno dei capisaldi della prevenzione cardiovascolare è rappresentato dall’attività fisica aerobica. Proprio per tale motivo il Lions Club Caselle T.se Airport era presente con un suo gazebo (presidiato dal segretario dei Lions Caselle Linda Bruno) e sta sostenendo questa manifestazione.

Nel dare quindi appuntamento a tutti per giovedì 6 agosto, ore 18,30, ricordiamo, per quanto riguarda la prevenzione Covid, che ogni partecipante dovrà indossare la mascherina ed osservare una distanza di almeno 2 metri dagli altri partecipanti, fatta eccezione per i gruppi familiari.