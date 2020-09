Fra i tanti appuntamenti saltati nella scorsa primavera per l’emergenza Covid, anche la celebrazione delle Prime Comunioni per un centinaio di ragazzi e ragazze di Caselle.

Ora il recupero, distribuito su sei appuntamenti per evitare eccessivi assembramenti. Si comincia sabato 5 settembre 2020 alle 16; poi domenica 6 alle 9,30 e alle 16, sabato 12 alle 16, domenica 13 alle 9,30 e alle 16. Tutte le funzioni si terranno nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

In concomitanza con le cerimonie, il Comune ha disposto la temporanea chiusura di via Cravero, nel tratto fra via Martiri e via Basilio Bona, per consentire i necessari distanziamenti anche all’esterno della chiesa.