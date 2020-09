Il Lions Club Caselle Torinese Airport festeggia il suo nuovo Presidente

Lo scorso mese di luglio era avvenuta -virtualmente- la nomina del nuovo Presidente del Lions Club Caselle Airport: il dottor Stefano Dinatale.

Venerdì 18 settembre, con tutte le giuste precauzioni del caso, con una bella cerimonia negli aulici saloni dell’Antica Zecca, il sodalizio ha potuto festeggiare, in presenza, il suo neopresidente: una persona che non lascia inaridire le proprie idee, anzi, le fa circolare e vivere come abbiamo potuto constare attraverso i vari “service” già effettuati fra luglio e agosto.

E siamo certi che le pagine di questo giornale saranno ancora zeppe di racconti che nascono dalle iniziative di questo giovane medico di famiglia, che tiene prima di tutto alla salute dei suoi pazienti, ma anche a creare in ambito sociale un indotto di cultura e di sensibilità di cui tutti abbiamo bisogno.