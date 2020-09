Settembre Casellese: un ricco programma per l’ultimo weekend del mese

Si avvia verso la conclusione il programma delle manifestazioni del Settembre Casellese. Un settembre diverso dal solito, per i condizionamenti del Covid, ma che sta presentando tanti spunti interessanti, sia di intrattenimento che di cultura.

Vediamo cosa propone il cartellone per l’ultimo fine settimana del mese.

Sabato 26 settembre è la Giornata dello Sport, con la presenza di USD Caselle Calcio e delle altre principali associazioni sportive casellesi al Prato della Fiera, dalle 14,30 alle 18,30. Si prosegue, dalle ore 20, nel vicino Palatenda, dove si svolgerà la “Sina d’le Quat Cà” e lo spettacolo di danza “Special Angels” con Virginia Di Carlo, organizzato dal Lions Club Caselle Airport.

Domenica 27 settembre l’appuntamento è in piazza Boschiassi per la seconda edizione della Giornata del Cuore, a cura dell’Associazione Italiana Cuore Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus. Nel pomeriggio ci si sposta in via Madre Teresa di Calcutta 55 per la partenza, alle ore 15, della biciclettata Liberinbici, escursione per Caselle e dintorni, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle T.se.

Qui di seguito le relative locandine con tutti i dettagli.