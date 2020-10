Caselle, tre nuovi vigili

Tre nuovi vigili per la Polizia Locale di Caselle. La presentazione ufficiale è avvenuta nel corso della conferenza stampa che, giovedì 1° ottobre, si è svolta presso il Comando di piazza Europa 3.

A presentare i tre nuovi agenti, già in servizio, è stato il comandante Alessandro Teppa. «Con l’ingresso di queste tre nuove unità non andiamo ad incrementare l’organico, ma solo a sostituire due pensionamenti e una mobilità – ha precisato il comandante – Solo uno dei due vigili è abilitato totalmente al servizio, mentre gli altri due dovranno presto sostenere l’esame. Attendiamo comunicazioni dalla Regione Piemonte».

I tre nuovi vigili sono Federico Trabucco, 35 anni, residente a Leinì. Con lui, Davide Incardona, 31 anni, di Borgaro e Giulia Ferro, 32 anni di Lombardore. «Ringrazio l’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata al problema della carenza di organico – ha proseguito Alessandro Teppa – Problematica che affligge non solo il nostro Comando, ma tutti gli uffici comunali. La speranza è quella di poter presto arrivare all’assunzione di un quarto e di un quinto vigile. Attualmente in servizio ci sono 10 unità, di cui 3 con compiti prettamente amministrativi e gli altri 7 impegnati nel controllo del territorio. Di questi 7, cinque sono ufficiali, mentre gli altri due sono in attesa di esame».

Dottor Teppa, saranno potenziati i controlli sul territorio

per garantire maggiore sicurezza ai cittadini ? –

“ Certo, sarà quindi possibile, grazie a questi tre nuovi ingressi, potenziare i controlli sul territorio. Al di là delle normali presenze in occasione di fiere, eventi, ingresso ed uscita da scuola, parchi gioco, sarà possibile ampliare i controlli nelle strade e piazze.”

«Nei progetti c’è anche quello di allestire postazioni fisse in zone del paese – aggiunge ancora il comandante Teppa – In modo da essere a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, raccogliere reclami, segnalazioni

e suggerimenti. I cittadini devono abituarsi a vederci operativi non sempre nelle solite postazioni che, fino ad oggi, siamo riusciti a garantire senza non pochi sforzi, ma su tutto il territorio. Dal centro alle zone più decentrate».

Una domanda: è vero che sta calando il numero delle multe al velox e ai semafori: maggiore responsabilità da parte degli automobilisti ?-

“ Sono calate rispetto agli inizi dell’attivazione dei sistemi di controllo della velocità – conclude Teppa – ; siamo nell’ordine delle 150-200 al giorno, un numero ancora alto ma che contiamo cali ancora».

È vero che sono in arrivo nuove telecamere in arrivo e che

saranno posizionate anche il Prato Fiera ? –

“ Proprio così. Sarà attivo anche il sistema di videosorveglianza. Saranno potenziate nuove telecamere. Tra le zone dove verranno posizionati gli occhi elettronici ci sarà anche il Prato Fiera. –

La nuova sede della Polizia Locale potrebbe essere l’ex Baulino,

dove è in progetto il trasferimento di tutti gli uffici comunali: che ne dice? –

“La Polizia Locale è in attesa di cambiare la sede, lasciando i locali di piazza Europa per trasferirsi presso quelli dell’ex Baulino. È lì che l’Amministrazione comunale ha in progetto di trasferire tutti gli uffici, creando così un unico polo al servizio dei cittadini.”