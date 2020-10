Bloccata la superstrada Torino-Caselle, direzione Torino

Per le operazioni di recupero del TIR carico di acetilene ribaltato nella scarpata

Caselle T.se, giovedì 8 ottobre 2020

Alle 16,30, come si vede dalla foto, era ancora chiuso e presidiato dalla polizia municipale della cittadina aeroportuale l’imbocco a Caselle del raccordo autostradale RA10. Parimenti chiuso l’imbocco della stradina che porta al lago Gioia, dato che era ancora in corso, con l’ausilio di due possenti gru, la delicata operazione di recupero della motrice, rimasta in bilico nella sovrastante scarpata.

L’incidente, che ha coinvolto il solo autoarticolato, è avvenuto nella mattinata, poco dopo lo svincolo di ingresso da Caselle, probabilmente per un’errata manovra dell’autista, rimasto fortunatamente illeso. Molto delicata è stata l’operazione di recupero del pericoloso carico, costituito da bombole di acetilene, e che ha coinvolto squadre di Vigili del Fuoco di Torino e San Maurizio.