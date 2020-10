Le opposizioni in Consiglio comunale sono considerate spesso portatrici solo di lamentele, critiche e discussioni nei confronti dell’ Amministrazione, vuoi per il ruolo che hanno, di controllo, verifica e “bacchettamento” verso il sindaco e la squadra di governo casellese, compito svolto senza cattiveria ma con puntualità e costruttivamente, vuoi per le evidenti (a volte) storture e problematiche veramente esistenti.

Vogliamo però sfatare questo mito di “cattivi” dedicando questo pezzo agli eroi di Caselle, quelle persone che, più o meno in maniera visibile, con le loro azioni, il loro sacrificio e il loro impegno si impegnano per fare del bene per la cittadina e i suoi abitanti.

Sono tante le brave persone, sappiamo essere la maggioranza, nonostante le critiche presenti sui social network e nei discorsi fatti di persona evidenzino a volte comportamenti al limite se non oltre, il pessimismo dilagante di questi tempi ci fa vedere tutto nero o con sfumature di grigio, ma queste persone colorano la vita con le loro splendide azioni.

Non faremo nomi per questioni di privacy, anche se alcune figure sono facilmente riconoscibili, non ne avranno a male perché sono angeli con fattezze umane che a volte facilmente, a volte con sforzo, fanno e compiono azioni bellissime ed importanti.

Quasi tutti giustamente non vogliono comparire o essere visibili, ma purtroppo e per fortuna, le cose si sanno, l’ esposizione mediatica avviene anche e soprattutto per far crescere il sentimento di positività nelle persone, duramente provate dalle ultime vicende ed in generale dalle difficoltà economiche e sociali di questi ultimi tempi.

Oggi non stiamo parlando di chi lo fa per mestiere, anche se un plauso assoluto va per il fatto che svolgono il loro compito con dedizione, capacità ed empatia, ma da chi volontariamente sacrifica tempo e denaro per aiutare i cittadini e migliorare le condizioni del nostro paesello.

Vorremmo parlarne in ordine sparso, senza priorità di importanza o valore, tutto è fantastico se fatto con altruismo e bontà senza classifiche.

Ci sono giovani e meno giovani che si prendono il compito di pulire, raccogliere e consegnare, all’ Ecocentro e nei luoghi adibiti, i rifiuti abbandonati dagli incivili dedicando parte del loro tempo libero per impegnarsi in queste azioni estremamente lodevoli.

Ci sono associazioni e singole persone che donano cibo, vestiti e beni di prima necessità alle persone in difficoltà, purtroppo sono tante e non sempre riusciamo a vederle.

Ci sono persone che creano abitazioni e luoghi di rifugio per persone momentaneamente in difficoltà, che si impegnano per arredarle e renderle confortevoli.

Ci sono insegnanti e personale scolastico che, nonostante le difficoltà del periodo, si impegnano per fornire un’ educazione ed una cultura di ottimo livello, per le generazioni che crescono e che dovranno gestire il mondo futuro, adoperandosi assieme ai genitori per fare anche quello che non competerebbe a loro, ma con entusiasmo, senso di responsabilità, voglia di unione e non di disgregazione.

Un’ eccezione alla privacy la facciamo per il nostro Don che, dovendo fare i conti con innumerevoli contrattempi e difficoltà, si fa in quattro per dare aiuto, conforto ed azioni fattive a chi vive gravi problemi.

A tutti va il nostrograzie e il nostro apprezzamento, non per piaggeria o ruffianaggine, ma per sincera emozione, perché Caselle è un paese migliore grazie a voi !