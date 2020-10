Ricominciamo?

Per tradizione Ceretta organizza la sua festa patronale in onore del Nome di Maria il secondo fine settimana di settembre con la processione del sabato sera ed il mercatino, giostre ed intrattenimenti nella giornata di domenica. Quest’anno purtroppo l’emergenza sanitaria ha reso impossibile l’evento, tuttavia la Filarmonica ha fatto capolino la sera di sabato 12 settembre dopo la messa con un piccolo programma sulla piazza della chiesa, nel rispetto delle norme di distanziamento. Suonando per la prima volta nel 2020 fuori dalle nostre camerette, per dimostrare di avere ancora voglia di fare musica “da banda” nonostante il lungo silenzio imposto dalla lotta al Covid.

Ed ora? Salvo ulteriori restrizioni le attività musicali di insieme ricominceranno verso metà ottobre. I locali della ex scuola elementare di Ceretta non hanno la capienza necessaria per rispettare il protocollo di sicurezza sanitaria quindi ci dovremo spostare in una sede temporanea in fase di definizione.

Il prossimo appuntamento con il pubblico? Non ci sono ancora certezze. Per Santa Cecilia sarà difficile, diciamo impossibile, organizzare il concerto e la tavolata enogastronomica di fine ottobre. Per ora ci diamo appuntamento per il concerto delle feste in prossimità del Natale, ed incrociamo le dita.

Le lezioni individuali di strumento verranno iniziate a breve, ovviamente si dovranno rispettare tutte le norme imposte dai provvedimenti nazionali e regionali e soprattutto adoperare tanto buon senso e pazienza. I corsi, come negli scorsi anni, sono rivolti a tutti gli allievi che vogliono iniziare a misurarsi con la pratica musicale: sono benvenuti i principianti di ogni età ma anche chi avesse già fatto della pratica in passato e volesse tornare in campo. Per informazioni si può contattare il Maestro Andrea Marchi al numero 340 703 7455 oppure si può inviare una mail all’indirizzo della Filarmonica Cerettese: [email protected].