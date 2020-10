Caselle: inaugurata la mostra fotografica su Gaetano Scirea

Quando sul finire di agosto il vulcanico Presidente Lions Club Caselle Torinese Airport, dottor Stefano Dinatale, mi comunicava, un po’ in sordina, l’approccio al fotografo ufficiale della Juventus, Salvatore Giglio, entrambi eravamo un po’ scettici di riuscire ad avere fra noi e con noi, una tanto ricercata ed interessante mostra fotografica su uno sportivo trasversale, universalmente riconosciuto: Gaetano Scirea.

Molti sogni si avverano: eccola la mostra, allestita all’interno del Centro Incontro Caselle di via Basilio Bona, 20.

Inaugurata giovedì 1 ottobre alla presenza della vedova di Scirea, signora Mariella, e dei campioni juventini di quegli anni, rimarrà aperta al pubblico da venerdì 2 ottobre a domenica 18 ottobre.

La presenza di un folto pubblico, rigorosamente distanziato e “mascherato“, rendeva bene l’idea di quanto legame c’era e c’è, con e verso “un Uomo, un Capitano, un Campione”, questo il titolo della rassegna.

Percorrere gli anni di carriera sportiva di un campione d’altri tempi rivivendo gli scatti, i palleggi, i dribbling, le entrate in porta di questo indimenticabile uomo, ha fatto passare, per la schiena di ogni persona che ascoltava i vari discorsi celebrativi, un brivido di gioia e di grande nostalgia.

Bello ricordare il discorso introduttivo del Sindaco Luca Baracco che descrive il Campione come un “Uomo” normale nella sua “straordinarietà”: la sua leggerezza ed eleganza dovrebbero servire da stimolo per i giovani di oggi.

Il discorso poi dell’assessore Angela Grimaldi si permeava perfettamente con le parole pronunciate dagli altri ospiti d’onore e l’eleganza degli scatti del fotografo Salvatore Giglio, che riusciva a ritrarre i momenti profondi delle epiche vittorie.

Anche Marocchino, ex campione ed amico di Scirea, insieme a Roberto Bettega ed al massaggiatore ufficiale della squadra, sottolineavano in Gaetano una figura di straordinaria bontà umana oltre che sportiva.

E’ toccato poi alla signora Mariella descrivere il marito, come uomo semplice e papà affettuoso, purtroppo mancato a soli 36 anni. Di lui la signora Scirea ha voluto ricordare quel marito, quel papà, quel grande giocatore con il viso giovane ed i folti capelli, rispetto alla platea degli ex compagni di squadra ormai votati alla pancetta ed alla calvizie. Questa è l’immagine che la signora Mariella vuole serbare per sè e trasferire ai tifosi ed estimatori di un Campione che “ha vinto tutto”, come dicevano gli ospiti.

Noi abbiamo scelto di mostrarvi la fotografia introduttiva della mostra, talmente è bella e talmente attrae, facendo trasparire nella luce degli occhi di Scirea, veramente il grande uomo che era, proprio come lo ha descritto la moglie. Le altre vi invitiamo a vederle in originale: sapranno stupirvi.

Anche i più accaniti tifosi di altre squadre, sportivamente, sapranno apprezzare le decine di scatti che Salvatore Giglio ha voluto regalare ai visitatori e alla Città di Caselle.

Grazie Salvatore: grazie dai Lions, grazie dalla Città di Caselle per avere accettato di esporre da noi, per il piacere di tutti, questa mostra, è quanto ha ancora ricordato il Presidente Lions Club Caselle Torinese Airport dottor Dinatale.

Gaetano Scirea, per sempre sarà “Un uomo, Un Capitano, un Campione”.

Orario mostra: da lunedì a venerdì 14,30-18,30; sabato e domenica 10-12, 14.30-18.30, 20.30-22.30