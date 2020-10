Ne gusteremo delle belle!

Ho una gran voglia di un buon caffè.

Decido di fermarmi incuriosito nel nuovo locale da poco aperto in via Generale Guibert, “…Il dolce…pizza, caffetteria”. Entrando non nascondo il mio entusiasmo nel riempirmi gli occhi dalla vastità di prelibatezze che Domenico e Silvia hanno sul banco e in preparazione.

Incuriosito sempre più da queste vere specialità di fine eccellenza, ho voluto approfondire le tematiche che sempre Domenico e Silvia sanno proporre.

Ad ottobre, ad esempio, Domenico sta dedicando il mese alle colazioni.

Colazioni dolci e colazioni salate. Tutto rigorosamente bio, tutto rigorosamente artigianale e fresco di giornata.

Fra le specialità dolci, ho trovato pronti al gusto dei meravigliosi croissant tradizionali, integrali, ai cereali, al farro, al riso venere, vegani. Che dire poi dei krapfen, delle ciambelle, dei cannoli crema e zabaglione! E se vogliamo gustare ancora meglio questi pasticcini allora non sbagliamo con un buon caffè, e qui siamo al top, con la miscela bio Alteco, buonissimo caffè Lavazza, magari con una schiuma di latte bio della Centrale di Torino o con del latte senza lattosio o di soia, per fare un ottimo cappuccino. Una particolarità recente: l’aggiunta di alcune specialità dolci per i clienti celiaci: fette biscottate con marmellata e muffin, plumcake e biscotti. Fra le specialità dolci, ho trovato pronti al gusto dei meravigliosi croissant tradizionali, integrali, ai cereali, al farro, al riso venere, vegani. Che dire poi dei krapfen, delle ciambelle, dei cannoli crema e zabaglione! E se vogliamo gustare ancora meglio questi pasticcini allora non sbagliamo con un buon caffè, e qui siamo al top, con la miscela bio Alteco, buonissimo caffè Lavazza, magari con una schiuma di latte bio della Centrale di Torino o con del latte senza lattosio o di soia, per fare un ottimo cappuccino. Una particolarità recente: l’aggiunta di alcune specialità dolci per i clienti celiaci: fette biscottate con marmellata e muffin, plumcake e biscotti.

Sempre pronti salatini e pizzette. Ma le sorprese non finiscono qui, da Domenico e Silvia, troviamo al mattino anche le specialità salate, per una colazione veloce o per uno spuntino a mezza mattinata: una baby pizza al tegamino diventa una vera libidine, la possiamo scegliere fra quella bianca, rossa al pomodoro o farcita a piacere.Sempre pronti salatini e pizzette.

Io, vista l’ora, mi sono deliziato con un trancio di farinata appena sfornata, cotta a dovere, morbida e del giusto spessore. Il tocco finale di una spolverata di pepe la rendeva gioiosa alle mie papille gustative, potevo non accompagnarla ad un calice di un ottimo prosecco sempre bio?.

Da provare e da ritornare per assaggiare tutta la varietà.

Ne gusteremo delle belle!