Riceviamo e integralmente pubblichiamo

Onorevole Ministro Azzolina,

siamo i genitori degli alunni della Prima A della scuola primaria Collodi di Caselle Torinese.

Le scriviamo per portare alla Sua conoscenza la situazione drammatica che i nostri figli stanno vivendo a scuola dall’inizio del corrente anno scolastico.

In particolare ad oggi il tempo normale o modulo, che per legge prevede un minimo di 24 ore settimanali, non é stato ancora attivato. I nostri figli svolgono circa 16 ore settimanali di lezione con enorme disagio per noi genitori. Inoltre sono numerosi gli insegnanti che ruotano sulla classe. Questa turnazione dei docenti, che stride con le attuali norme di sicurezza anti Covid, ha avuto come conseguenza l’isolamento fiduciario dei bambini in seguito al contatto con un insegnante positivo al Covid-19. Durante l’isolamento i bimbi sono stati abbandonati dalla Scuola: nessuno si è preoccupato di dare loro compiti a casa. Ad oggi i nostri figli hanno imparato solo le vocali, nient’altro!

Manca un orario definitivo e una chiara suddivisione delle materie oggetto di studio nel corso della settimana. I bambini, non potendo lasciare i libri a scuola, sono costretti a portare ogni giorno tutti i libri.

I nostri figli,già reduci da un lungo periodo di isolamento e che avevano cominciato la scuola primaria pieni di gioia e speranza, ad oggi si sentono traditi. Assistiamo a pianti disperati e rifiuto di andare a scuola perché non c’è mai la stessa maestra e a scuola si annoiano! Dov’è il loro diritto all’istruzione?

Nei giorni scorsi abbiamo contatto la Dirigente scolastica per chiedere un colloquio urgente al fine di un confronto, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Onorevole Ministro il nostro è un appello accorato affinché il Ministero dell’Istruzione intervenga a garantire il rispetto dei programmi e il diritto all’istruzione dei nostri figli. Vogliamo credere che la situazione possa risolversi nel migliore dei modi e i nostri figli possano tornare ad essere dei bambini sereni.

Confidando in un Suo interessamento Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

A nome dei genitori della Prima A Plesso Collodi

Dott.ssa Anna Maria Campisi

Rappresentante dei genitori della Prima A Plesso Collodi