A preoccupare è la trama del tessuto di cui è composta la società italiana. Dopo trent’anni in cui si è agito, in ogni ambito, per continuare a procedere per sottrazioni e semplificazioni , il conto è presto fatto : abbiamo una classe politica più portata ad agire in camarille che in parlamento, una parte di questa giunta sugli scranni, e mi si scusi l’espressione , più per “ botta di culo” che per effettive capacità e competenze. A guardare in alcuni antri delle “ stanze dei bottoni”, uno non vale uno: molto molto meno.