Ritornano in questi giorni di attualità, causa il ritorno della crisi pandemica, i servizi di spesa a domicilio e consegna farmaci, svolti dai volontari della Croce Rossa Italiana e riservati ai soggetti più vulnerabili. In particolare over 65 o persone non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre o sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus Covid-19.

Per la nostra zona il servizio, sia relativo alla spesa che ai farmaci, è garantito dal Comitato di Mappano della Croce Rossa e può essere richiesto chiamando il n. 011 2621826 (voce guida – tasto 2).